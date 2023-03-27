В парках Улан-Удэ появятся крытые беседки за 1,9 млн





















В трёх парках бурятской столицы – имени Орешкова, «Юбилейный» и «Кристальный» – появятся крытые зоны отдыха. Это беседки, где все желающие смогут укрыться от жары и дождя и комфортно провести время, рассказали в администрации Улан-Удэ. Средства на конструкции – 1 миллион 900 тысяч рублей – выделили в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».Так, в парке Орешкова установят беседку с крышей, задней и боковыми стенками общей площадью около 48 квадратных метров. Каркас теневого навеса сделают из деревянных брусьев. Примерно такая же по размеру появится в «Юбилейном». По конструкции она будет напоминать зонтики. Сразу два новых объекта – веранду и качели – установят в парке «Кристальный».- Беседки станут ярким дополнением парков и площадкой для проведения различных мероприятий, – пояснили в мэрии и опубликовали эскизы этих зон.