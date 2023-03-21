На программу краю выделено 1,3 миллиарда рублей
В Забайкальском крае в 2023 году межрегиональные пассажирские авиаперевозки по субсидиям будут осуществляться по 14 направлениям. На реализацию программы субсидирования воздушных перевозок региону выделено 1,3 миллиарда рублей из бюджетов двух уровней. С учётом новых направлений пассажиропоток в период с 2023-2025 годы увеличится на 33,3% по сравнению с 2020-2025 годами.
- Субсидированные авиарейсы в текущем году осуществляются по маршрутам из Читы в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск. Также со скидкой доступны авиаперелёты по регионам ДФО, а именно во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, и Якутск. С 4 мая будет запущен авиарейс до Кемерово и обратно, субсидии действуют для всех категорий граждан. На летний период также остаются субсидированными популярные направления в Сочи и Краснодар. Кроме того, скидки действуют на маршрутах Иркутск – Чита, Иркутск – Чара, – рассказал и. о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдар Бальжиров.
Также, министр добавил, что впервые в этом году запускаются беспосадочные авиарейсы из Читы в Сочи и Санкт-Петербург. Старт регулярной программы полётов по ним запланирован на 7 июня. На направлениях также запланированы субсидированные тарифы.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, льготные авиабилеты продаются по специальным тарифам. Предложением могут воспользоваться граждане РФ, относящиеся к определенным категориям. Как правило это молодёжь и пенсионеры, жители ДФО, многодетные семьи, пассажиры с ОВЗ и пассажиры, путешествующие с детьми до 18 лет.
Напомним, что в Забайкальском крае также ведётся работа по возобновлению перевозок на местных авиалиниях. Уже рассчитаны и согласованы новые тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям.
Для Зaбайкалья в 2023 году субсидируют 14 авиамаршрутов
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