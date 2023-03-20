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В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу

В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу
Общество,  Фото:центр "Шанс"
Подопечная центра «Шанс» с непростой судьбой вышла замуж за своего избранника

В республиканском центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» на днях произошло радостное событие. Одна из подопечных учреждения по имени Марина и её избранник – тоже из «Шанса» – связали себя узами Гименея.

В центре напомнили историю новобрачной, которая обратилась туда ещё в октябре 2021-го. Женщина была исхудавшая и очень испуганная. С собой у неё были только документы. Улан-удэнка попросила принять её в учреждение.

Как выяснилось, она жила в частном доме у двоюродной сестры, где к ней относились просто ужасно. По словам нашей землячки, она спала на покрывале в прихожей – прямо возле входной двери и не имела возможности помыться и привести себя в порядок. Питаться приходилось объедками или тем, что дадут соседи.

Женщина целые дни проводила на улице. При этом она ещё в 2012 году  получила инвалидность второй группы бессрочно, но ни разу не видела и не получала причитающиеся ей деньги – родственница заставила оформить на неё доверенность на получение пенсии.

Сотрудники «Шанса» позвонили сестре и пригласили её в учреждение. Однако новая подопечная категорически отказалась возвращаться домой. В итоге ей помогли с пенсией, провели консультацию и выдали все необходимые вещи.

Постепенно Марина преобразилась, начала новую самостоятельную жизнь и даже познакомилась в стенах соцучреждения с мужчиной – тоже с непростой судьбой и нашла в его лице взаимопонимание и дружескую поддержку. Пара решила вместе преодолевать жизненные трудности и строить планы на будущее.

Избранник улан-удэнки официально трудится на фабрике, имеет похвальные грамоты и пользуется уважением среди коллег. Они долго дружили и наконец созрели до брака – подали заявление, определились с датой и стали готовиться к свадьбе.

Марина заказала себе платье, ведь каждой представительнице прекрасного пола хочется выглядеть сногсшибательно в такой важный день. В планах молодожёнов – найти съёмное жильё и начать благоустраивать его.

Коллектив «Шанса» пожелал супругам долгих лет жизни, гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. А ещё – ярких запоминающихся событий, доверия друг к другу, сил и стойкости. 
свадьба брак семья

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