В Бурятии жене мобилизованного с двумя детьми помогли после жалобы омбудсмену





Заготовить достаточно корма для животных из-за мобилизации главы семейства в этот раз не удалось. Женщину и её детей поддерживал только брат супруга, проживающий в том же селе.



Юлия Жамбалова обратилась в Минсоцзащиты Бурятии, и семью взяли на социальный патронат. Теперь специалисты отдела соцзащиты населения совместно с главой поселения помогают ей по хозяйству – колют дрова и привозят воду.



Супруге мобилизованного рассказали, что она вправе подать заявление на ежегодную материальную помощь. А ещё ей приложили соцпомощь на основе социального контракта, которую можно пустить в том числе на ремонт печи и электропроводки в доме. Кроме того, омбудсмен направила главе Тунки письмо с просьбой посодействовать с заготовкой сена для скота.





К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Тункинского района. Её муж минувшей осенью попал под объявленную в стране частичную мобилизацию. Женщина попросила омбудсмена о помощи.Как выяснилось, наша землячка с двумя детьми, один из которых появился на свет совсем недавно, проживает в неблагоустроенном деревянном доме с печным отоплением и водоснабжением во дворе. При рождении второго ребёнка сельчанке сделали операцию. При этом ей пришлось самостоятельно справляться с большим хозяйством – семья держит 11 коров.