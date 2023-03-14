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На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль

На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
«Звёздный» получил сертификат на автомобиль LADA

В Бурятии воспитанники Баргузинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный» вновь стали участниками ежегодного фестиваля скорости «Байкальская миля». Мероприятие состоялось на прошлой неделе селе Максимиха на льду озера Байкал.

- Ежегодно наши друзья ООО «Энтузиасты скорости» Дмитрий Хитров, Сергей Мальцев и Елена Кузнецова приглашают детей, оставшихся без попечения родителей на фестиваль скорости. Этот год не стал исключением, - рассказал директор центра «Звёздный» Олег Цыремпилов. - Ребят очень хорошо встретили, во время экскурсии, организаторы фестиваля показали детям все виды гоночных транспорта, провели с воспитанниками игры, подарили каждому подарок: шапочки и наклейки с логотипом фестиваля, накормили вкусным обедом.

Но, самый главный сюрприз, ждал ребят впереди. При активном участии «Энтузиастов скорости», центр «Звёздный» получил сертификат на автомобиль LADA от руководителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

- Воспитанники центра подарили членам команд ООО «Энтузиасты скорости» сувениры – обереги для водителей-гонщиков. От чистого сердца поблагодарили замечательную команду благотворителей за помощь и поддержку, - добавил директор «Звёздного».

- Это был лучший день в моей жизни, - отметил воспитанник семейной группы «Кристалл» Максим. - Мы говорим огромное спасибо нашим друзьям, за помощь и общение. Вы – самые классные люди на Земле. Благодарим и ждём в гости!

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в этом году 30 воспитанников центра на Новый год также получили замечательные подарки: спортивные костюмы и обувь, телефоны, подростковую косметику, одежду молодёжных трендов, бальные платья, игрушки, сладкие подарки и многое другое.

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