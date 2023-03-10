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В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей

В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году для борьбы с оргпреступностью

В Улан-Удэ отметили 30-летний юбилей СОБР «Барс» управления Росгвардии по Бурятии.

10 марта 1993 года в Бурятии для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками был сформирован специальный отряд быстрого реагирования.

За 30 лет службы на счету СОБР успешные спецоперации на территории республики и соседних регионов, на Северном Кавказе. Сотрудники сил специального назначения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных мероприятий.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов специального отряда быстрого реагирования, поблагодарив за достойную службу и профессионализм.

- Хочу сказать особые слова благодарности ветеранам, которые стояли у истоков становления спецподразделения в Бурятии. Накопленный за три десятилетия опыт доказал эффективность деятельности СОБР. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете в воспитании молодого поколения сотрудников Росгвардии, - поблагодарил Сергей Гатилов. - Уверен, сотрудники СОБР и впредь будут делать всё необходимое для оперативного и грамотного решения масштабных и серьёзных задач, стоящих перед войсками национальной гвардии, храня верность долгу и присяге.



Отличившиеся при исполнении служебного долга сотрудники спецподразделения, а также ветераны были отмечены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями.

С поздравительной речью выступил генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников. Он поздравил со знаменательной датой всех собравшихся и особо отметил роль сотрудников СОБР в создании условий для спокойной и безопасной жизни граждан в нашей стране, в том числе в ходе специальной военной операции.

Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, - лейтенанта милиции Зосима Апридонидзе, капитана милиции Баира Будажапова и капитана полиции Алексея Продубнова.

В прошлом году сотрудники спецподразделения СОБР «Барс» 45 раз привлекались для проведения специальных операций. В результате были задержаны более 70 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято около 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 30 килограммов наркотических средств, более 2,5 тысяч единиц различных боеприпасов, а также денежных средств и драгоценностей на сумму более 1,5 миллиона рублей.

За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении служебного долга, 112 сотрудников отряда награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу», 63 человека удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Росгвардия

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