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Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»

Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»
Общество,  Фото:ГК Титан
Депутат горсовета поздравил женские коллективы округа

Депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний поздравил женские коллективы социально-значимых организаций избирательного округа №2.

- Сегодня мы поздравили женщин педагогических коллективов 26-ой, 65-ой и 14-ой школ. Тем самым мы выражаем особую признательность женщинам, которые выбрали для себя профессию по воспитанию наших детей. Это тяжёлый, ответственный труд, ведь все основные знания, отношения к происходящим вокруг нас процессам, к жизни, закладывается именно в школе, - поделился Вадим Бредний.



Традиционным стало и поздравление женщин клуба ветеранов «Пилот». На протяжении многих лет Вадим Бредний шествует над клубом, который стал местом досуга, и настоящей отдушиной для многих ветеранов округа. Кроме того, презенты были вручены и самым старейшим жительницам микрорайона.

- Вы знаете, не удивительно, что первый праздник весны, обновления и пробуждения природы, связан именно с женщинами. Женщины дарят нам жизнь, вдохновляют нас, делят с нами победы и поражения, окружают нас заботой и готовы поддержать в любую минуту. Для меня 8 марта это праздник в квадрате. Я поздравляю любимую супругу и трёх дочерей, младшая из которых родилась именно 8 марта, - улыбается депутат.

В канун Международного женского дня все женщины получили от депутата и его команды ценные подарки, сладкие сюрпризы и, конечно же, цветы.

8 марта Бредний ГорсоветУУ поздравление

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