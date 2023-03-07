Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»













Депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний поздравил женские коллективы социально-значимых организаций избирательного округа №2.- Сегодня мы поздравили женщин педагогических коллективов 26-ой, 65-ой и 14-ой школ. Тем самым мы выражаем особую признательность женщинам, которые выбрали для себя профессию по воспитанию наших детей. Это тяжёлый, ответственный труд, ведь все основные знания, отношения к происходящим вокруг нас процессам, к жизни, закладывается именно в школе, - поделился Вадим Бредний.Традиционным стало и поздравление женщин клуба ветеранов «Пилот». На протяжении многих лет Вадим Бредний шествует над клубом, который стал местом досуга, и настоящей отдушиной для многих ветеранов округа. Кроме того, презенты были вручены и самым старейшим жительницам микрорайона.- Вы знаете, не удивительно, что первый праздник весны, обновления и пробуждения природы, связан именно с женщинами. Женщины дарят нам жизнь, вдохновляют нас, делят с нами победы и поражения, окружают нас заботой и готовы поддержать в любую минуту. Для меня 8 марта это праздник в квадрате. Я поздравляю любимую супругу и трёх дочерей, младшая из которых родилась именно 8 марта, - улыбается депутат.В канун Международного женского дня все женщины получили от депутата и его команды ценные подарки, сладкие сюрпризы и, конечно же, цветы.