В Бурятии мать четверых детей лишили родительских прав через суд

Женщину обязали выплачивать им алименты





Жительницу Закаменского района лишили прав на её четверых несовершеннолетних детей. Такое решение принял 28 февраля районный суд.С соответствующим иском туда обратились представители органов опеки и попечительства. Ранее у женщины изъяли ребятишек при непосредственной угрозе их жизни и здоровью.На заседании служители Фемиды встали на сторону соцработников. Кроме того, сельчанку обязали выплачивать детям алименты, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7».