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Борица из Бурятии стала призёром международного турнира

Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество,  Фото:федерация UWW
Стальвира Оршуш выиграла «бронзу» в Египте

Спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром международного турнира по вольной и женской борьбе памяти олимпийского чемпиона Ибрагима Мустафы. Соревнвоания проходили в египетском городе Александрия.

Атлет бурятского спортивного клуба «Номто» представляла команду Венгрии в весовой категории 53 кг. Стальвира одержала победы над Шайма Абделзахер из Египта (10:0), Юлией Леорда из Молдавии (4:2) и Эммой Малмгрен из Швеции (11:0). В полуфинале борица уступила китайской спортсменке Ли Денг со счётом 1:1 и в борьбе за «бронзу» одержала победу над Анастасией Блайвас из Германии (9:4), поднявшись на третью ступень пьедестала почёта.

Как сообщает группа «Борцы Бурятии», это первое выступление Оршуш в составе сборной Венгрии, в которую она перешла в 2022 году. Стоит отметить, что Стальвира имеет венгерские, бурятские и русские корни, а фамилия Оршуш - венгерская.
женская борьба спорт Бурятия международный турнир Венгрия

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