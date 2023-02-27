Борица из Бурятии стала призёром международного турнира

Общество, Фото: федерация UWW

Стальвира Оршуш выиграла «бронзу» в Египте



Спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром международного турнира по вольной и женской борьбе памяти олимпийского чемпиона Ибрагима Мустафы. Соревнвоания проходили в египетском городе Александрия.



Атлет бурятского спортивного клуба «Номто» представляла команду Венгрии в весовой категории 53 кг. Стальвира одержала победы над Шайма Абделзахер из Египта (10:0), Юлией Леорда из Молдавии (4:2) и Эммой Малмгрен из Швеции (11:0). В полуфинале борица уступила китайской спортсменке Ли Денг со счётом 1:1 и в борьбе за «бронзу» одержала победу над Анастасией Блайвас из Германии (9:4), поднявшись на третью ступень пьедестала почёта.



Как сообщает группа «Борцы Бурятии», это первое выступление Оршуш в составе сборной Венгрии, в которую она перешла в 2022 году. Стоит отметить, что Стальвира имеет венгерские, бурятские и русские корни, а фамилия Оршуш - венгерская.

