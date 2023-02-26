На СВО погиб 39-летний мобилизованный из Бурятии

У него остались мама и брат
В ближайший вторник, 28 февраля, в Баргузинском районе проводят в последний путь 39-летнего Романа Елшина, который 19-го числа погиб во время специальной военной операции. Прощальный митинг пройдёт на центральной площади в его родном селе Баргузин. Начало – в 14:00, сообщается в вайбер-группе «Баргузин-инфо 24/7».
Роман Александрович родился в Баргузине 29 ноября 1983 года. В 2001-ом успешно окончил местную СОШ и поступил во ВСГТУ. После второго курса его призвали в армию. Служил наш земляк в городе Северск в Томской области в звании старшего сержанта.
Затем работал вахтовым методом в Камчатском крае. В сентябре 2022-го он попал под объявленную в стране частичную мобилизацию. Роман был гранатомётчиком стрелкового батальона одной из в/ч. Он погиб в ходе боевых действий, проявив стойкость и мужество.
Елшин был творческой личностью, увлекался музыкой и игрой на гитаре. В памяти близких он навсегда останется добрым, отзывчивым и общительным человеком. У Романа остались мама и брат.
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