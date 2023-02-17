Директора школ получили прокурорское представление
Как выяснила прокурорская проверка, котельные четырёх школ Тункинского района Бурятии не оборудованы золоулавливающими установками, техническая документация на них отсутствует. Тем самым они нарушают законы об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха.
- Директора образовательных учреждений получили представления прокуратуры. После этого четыре должностных лица были привлечены в дисциплинарной ответственности, в управление образования районной администрации направлены заявки на приобретение оборудования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также по постановлению прокурора руководители школ привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферных воздух, которые могут привести к его загрязнению». Всем назначены штрафы.
- Устранение нарушений контролируется прокуратурой района, - отметили в прокуратуре.
Котельные четырёх школ в Бурятии загрязняли воздух
Общество, Фото:
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