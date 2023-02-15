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За год нарушителей противопожарного режима в Бурятии оштрафовали на 10 миллионов

За год нарушителей противопожарного режима в Бурятии оштрафовали на 10 миллионов
Общество, 
Наказание настигло более 1000 человек

Во время недавнего прямого эфира с населением зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской рассказал, как в прошлом году республика боролась с огненной стихией. По его словам, погода в регионе и ландшафт не всегда на стороне пожарных.

- Но все заинтересованные ведомства сегодня чётко взаимодействуют друг с другом, работают вместе, слаженно, знают свои задачи. Это органы местного самоуправления и исполнительной власти, организации, а также наши лесники и лесопользователи, – подчеркнул Мордовской.

Всё это влияет на оперативность тушения, добавил зампред.

- 2022-ой год оказался непростым, но мы прошли пожароопасный сезон очень достойно, – отметил он. – Весна была сухая, летом – много грозовых пожаров. Тем не менее, мы не только тушили возгорания в Бурятии – наши лесные спецназовцы оказывали помощь на территории Якутии в Красноярском крае.

Всего в ушедшем году в республике победили более 300 огненных очагов на общей площади в 3 тысячи гектаров, и свыше 86% – в первые сутки. 

- Это один из самых высоких показателей по оперативности не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в целом по стране, – заявил Мордовской. –  А мы – наиболее горимый субъект.  Активные жители Бурятии, как только увидят дымок, сразу передают информацию об этом в оперативную службу.
 
Кроме того, в Бурятии сегодня насчитывается 140 добровольных пожарных команд и 133 добровольные пожарные дружины. За нарушение правил пожарной безопасности к ответственности привлекли более 1000 человек. Их оштрафовали на 10 с лишним миллионов рублей. 
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