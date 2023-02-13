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В Бурятии россиянину не разрешили вывезти в Монголию берёзовую чагу

В Бурятии россиянину не разрешили вывезти в Монголию берёзовую чагу
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
У туриста не оказалось фитосанитарного сертификата

В феврале в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ государственный инспектор управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни выявили нарушение правил и норм карантина растений.

Гражданин России пытался провезти 10 кг берёзовой чаги без сопровождения фитосанитарного сертификата из России в Монголию. Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

Составлен административный протокол. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.

Справка:

Берёзовая чага (трутовик скошенный (Inonotus obliquus) – гриб, паразитирующий на берёзе. Чагу собирают в лечебных и профилактических целях. Данный вид грибов востребован в качестве пищевых добавок.
Россельхознадзор туризм путешественники

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