В Бурятии россиянину не разрешили вывезти в Монголию берёзовую чагу

У туриста не оказалось фитосанитарного сертификата
В феврале в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ государственный инспектор управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни выявили нарушение правил и норм карантина растений.
Гражданин России пытался провезти 10 кг берёзовой чаги без сопровождения фитосанитарного сертификата из России в Монголию. Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
Составлен административный протокол. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Справка:
Берёзовая чага (трутовик скошенный (Inonotus obliquus) – гриб, паразитирующий на берёзе. Чагу собирают в лечебных и профилактических целях. Данный вид грибов востребован в качестве пищевых добавок.
У туриста не оказалось фитосанитарного сертификата
Снега в республике не ожидается
Они передали воспитанникам «Журавушки» носки и варежки
Они вынуждены реагировать на мнимые происшествия
Некоторые улан-удэнцы заподозрили их владельцев в сектантстве
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
«Северная лунка» в этом году не состоится
В республике почтили память одинокого художника-самоучки
Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье
Горожан призвали не пользоваться их услугами
Там внезапно отключилась электроэнергия
У Сергея Мункуева есть 10 внуков и 12 правнуков
Поисковики из «ЛизаАлерт» отмечают юбилей
Его строительство обойдётся в 400 миллионов рублей
Девушка рассказала о собственном бренде одежды «Кинопоиску»