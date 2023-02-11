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В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе

В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе
Общество, 
В историческом здании рассыпались стены и покосилась крыша

В региональном отделении Народного фронта рассказали о доме, который построили более ста лет назад. Он находится в самом центре Улан-Удэ – на улице Набережная, 28, в так называемом историческом квартале.

В XIX веке эта постройка, признанная позже памятником культурного наследия, была частью усадьбы зажиточного горожанина. За сотню лет она сильно обветшала – брёвна в стенах рассыпались, а крыша покосилась. Фундамента фактически нет, и в доме из-за этого очень холодно.

Строение признали аварийным, но поскольку это культурный памятник, снести его или капитально отремонтировать владельцы не могут – разрешена лишь реставрация. Она обойдётся в немалую сумму. Только экспертизу оценили в 170 тысяч рублей. Таких денег у людей, живущих в доме – пенсионера Гармы Мижитдоржиева и его сына с инвалидностью – нет.
 
- Самая главная беда – то, что фундамента почти нет. Зимой на полу вода в ведре замерзает, – говорит Гарма Мижитдоржиев. – Жить стало невозможно, и нам с соседями пришлось съезжать. Самим здесь ничего нельзя трогать – сказали, мы не имеем права ничего делать. Но это же обыкновенная изба.
 
Люди оказались в бюрократической ловушке, отмечают общественники. Они попросили представителей городской администрации принять меры и провести комиссию, чтобы признать дом непригодным для проживания. Тогда улан-удэнцы смогут рассчитывать на компенсацию либо на новое жилье по соцнайму.


Фронтовики отмечают: по их мнению, не все дома в центре Улан-Удэ можно считать памятниками культуры, поскольку не все они представляют историческую и культурную ценность. А ради блага людей некоторые и вовсе можно вывести из этого статуса. «Поэтому просим мэрию инвентаризировать их с привлечением экспертов», – заявили в Народном фронте.
аварийное жилье ОНФ

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