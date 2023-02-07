В Бурятии объединят два соцучреждения

Центр социальной поддержки населения решили реорганизовать
В Бурятии прекращает работу республиканский центр социальной поддержки населения. Это госучреждение реорганизуют путём присоединения к нему ресурсного центра «Семья».
В Минсоцзащиты РБ предупредили, что с 6 февраля электронный адрес [email protected]
, принадлежавший центру соцподдержки, отключили. Все обращения и документы теперь нужно направлять на электронную почту [email protected]
Она продлится до 1 сентября 2026 года
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К такой договорённости пришли руководители организаций
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Отключение произошло в посёлке Восточный
Прежний фельдшерско-акушерский пункт находился в неудовлетворительном состоянии
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