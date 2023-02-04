Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция
Работники прокуратуры Тункинского района Бурятии с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Тункинский» провели встречу с учащимися средних классов Кыренской средней общеобразовательной школы.
Детям прочитали лекцию на тему: «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков».
Ученикам разъяснили основные положения законодательства о вреде курения табачных изделий, затронули тему негативного последствия употребления алкогольных напитков.
Кроме того, в рамках профилактики преступности были рассмотрены причины и условия совершения преступлений, меры по их недопущению.
- Особое внимание выступающие уделили разъяснению правомерного и безопасного пользования сетью Интернет, несовершеннолетним рекомендовали не поддаваться на провокационные сообщения в социальных сетях, быть бдительными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По словам организаторов, беседа вызвала у школьников неподдельный интерес и активное обсуждение.
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
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