В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения

Общество, Фото: прокуратура РБ

Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция



Работники прокуратуры Тункинского района Бурятии с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Тункинский» провели встречу с учащимися средних классов Кыренской средней общеобразовательной школы.



Детям прочитали лекцию на тему: «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков».



Ученикам разъяснили основные положения законодательства о вреде курения табачных изделий, затронули тему негативного последствия употребления алкогольных напитков.



Кроме того, в рамках профилактики преступности были рассмотрены причины и условия совершения преступлений, меры по их недопущению.



- Особое внимание выступающие уделили разъяснению правомерного и безопасного пользования сетью Интернет, несовершеннолетним рекомендовали не поддаваться на провокационные сообщения в социальных сетях, быть бдительными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По словам организаторов, беседа вызвала у школьников неподдельный интерес и активное обсуждение.

