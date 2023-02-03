Экспозиция посвящена матерям юных художников
1 февраля в столице Бурятии начала работу новая выставка «Красота живёт повсюду». Экспозиция размещена в центре современного искусства «Залуу» и состоит из творческих и учебных работ обучающихся выпускного пятого класса детской художественной школы г. Улан-Удэ.
- Годы учёбы в школе, а это не менее пяти лет, стали для ребят временем становления характера, раскрытия своих творческих возможностей и потенциала. Шаг за шагом ученики осваивали новые техники и приёмы в рисунке, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладном творчестве; шли к результату, который можно наблюдать на выставке. Всё, что будет представлено зрителю, сотворено ребятами в последние 3 года обучения. Эта выставка — своеобразный отчёт перед родителями, друзьями и родственниками. Некоторые ребята после окончания художественной школы уже этом году будут поступать в профессиональные учебные заведения художественной направленности, - сообщает пресс-служба «Залуу».
Выставка будет радовать посетителей до 1 марта.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ открылась выставка «Красота живёт повсюду»
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