В Улан-Удэ открылась выставка «Красота живёт повсюду»

Экспозиция посвящена матерям юных художников



1 февраля в столице Бурятии начала работу новая выставка «Красота живёт повсюду». Экспозиция размещена в центре современного искусства «Залуу» и состоит из творческих и учебных работ обучающихся выпускного пятого класса детской художественной школы г. Улан-Удэ.



- Годы учёбы в школе, а это не менее пяти лет, стали для ребят временем становления характера, раскрытия своих творческих возможностей и потенциала. Шаг за шагом ученики осваивали новые техники и приёмы в рисунке, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладном творчестве; шли к результату, который можно наблюдать на выставке. Всё, что будет представлено зрителю, сотворено ребятами в последние 3 года обучения. Эта выставка — своеобразный отчёт перед родителями, друзьями и родственниками. Некоторые ребята после окончания художественной школы уже этом году будут поступать в профессиональные учебные заведения художественной направленности, - сообщает пресс-служба «Залуу».



Выставка будет радовать посетителей до 1 марта.



Возрастное ограничение: 0+.

