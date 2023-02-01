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В центре Улан-Удэ отреставрируют старинную арку

В центре Улан-Удэ отреставрируют старинную арку
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Каменные ворота давно нуждаются в реставрации

В этом году в Улан-Удэ отреставрируют старинную арку возле дома по улице Свердлова, 10.

- Сделаем это с командой проекта «Старый город» и его куратором, идейным вдохновителем Аюной Пивоваровой. Наши неравнодушные горожане, волонтёры, люди, у которых горит сердце именно за нашу красоту, за наше историческое наследие, в 2019 году создали и внедрили проект по сохранению старинных домов в Улан-Удэ и Бурятии, находящихся под охраной государства как объекты культурного наследия. Ребята на протяжении трёх лет по этому проекту выигрывают гранты президента России и за всё это время отреставрировали 21 дом в Улан-Удэ. В прошлом году команда проекта благодаря фонду президентских грантов отремонтировала кровлю дома по ул. Свердлова, 10. В этом году запланированы работы по восстановлению красивой, старинной арки возле дома, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В XIX веке в этом доме была усадьба богатого горожанина. Сейчас жилой дом и каменные ворота (там самая арка) признаны объектом культурного наследия. 
реставрация

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