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Февраль в Бурятии начнётся с ветреной погоды

Февраль в Бурятии начнётся с ветреной погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём будет умеренно морозно

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Январь закончится слабыми метелями, а третий месяц зимы начнётся с ветров.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 31 января, по республике переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, по северной половине местами -27,-32, днём -9,-14, по югу до -3, по северу -15,-20.

В среду, 1 февраля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -33,-38, по Прибайкалью -15,-20, днём -12,-17, местами -6,-11, по северной половине -19,-24.

В четверг, 2 февраля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -31,-36, по Прибайкалью -14,-19, днём -10,-15, местами -5,-10, по северной половине -17,-22.
прогноз погоды

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