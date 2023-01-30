Премьера прошла с успехом в конце января
Оперетту Имре Кальмана «Мистер Икс» можно посмотреть в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 14 и 15 февраля.
- «Мистер Икс» покорил публику , а в репертуаре театра теперь появилась классическая оперетта в постановке режиссёра Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Аллы Семак, маэстро Владимира Рылова , балетмейстера Александра Курбатова, - рассказали в пресс-службе оперного театра.
Премьера состоялась 24 и 25 января, билеты были раскуплены заранее. У зрителей есть возможность увидеть оперетту 14 и 15 февраля. Для тех, кто уже был на премьере это шанс посмотреть спектакль в другом составе. Как отметил театральный критик Георгий Ковалевский , это совершено два разных спектакля.
Состав на 14 февраля:
Теодора Палинская: Билигма Ринчинова
Мистер Икс: Эдуард Жагбаев
Барон Фредерикс: Баиржаб Дамбиев
Шпрехтшталмейстер: Дмитрий Барташкин
Мабель Гибсон: Дина Санданова
Каролина Флюгер: Оксана Хингеева
Тони Флюгер: Чингис Иванов
Пеликан: Галсан Ванданов
Состав на 15 февраля:
Теодора Палинская: Маргарита Мартынова
Мистер Икс: Чингис Раднаев
Барон Фредерикс: Максим Санкиров
Шпрехтшталмейстер: Евгений Островский
Мабель Гибсон: Оюна Дарижапова
Каролина Флюгер: Лариса Соковикова
Тони Флюгер: Саян Цымпилов
Пеликан: Владимир Бойко
Спектакль создан в содружестве с Санкт-Петербургском театром музыкальной комедии при поддержке министерства культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ состоятся ещё два показа оперетты «Мистер Икс»
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