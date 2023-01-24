В Улан-Удэ состоится премьера оперетты «Мистер Икс»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа самой загадочной постановки сезона
Сегодня, 24 января, и завтра, 25 января, в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперетты «Мистер Икс» (возрастное ограничение 12+). Накануне состоялся пресс-показ оперетты.
Музыкальным руководителем и дирижёром оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» выступил маэстро Владимир Рылов. Режиссёром-постановщиком - Алла Семак — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Чтобы солисты оперы и хор танцевали, как артисты балета, в Бурятию приехал балетмейстер Александр Курбатов, работавший с разными российскими театрами.
- Я почувствовал, что Александр Иванович (Курбатов – прим.) сумеет научить наших актёров, артистов балета, артистов хора вот этому непостижимому, неизвестному предмету - сценическое движение в оперетте… Этому никто не обучает. Это совершенно принципиально отличается от того, что играем, условно говоря, в «Чио-Чио-Сан» (16+), или в «Аиде» (12+), или в «Царской невесте» (12+). Это совершенно другая эстетика, стилистика, - подчеркнул Владимир Рылов.
Александр Курбатов, в свою очередь, признался, что ему понравилось работать с Бурятским оперным театром. Кое-чему артистов пришлось обучить специально для постановки оперетты, но и это ему доставило удовольствие.
- Прекрасные певцы, великолепные голоса, балет, хор. Единственно, да, они не знают такого существования на сцене. Совершенно другое, незнакомый жанр. Но поучить их и поработать с ними было приятно. Они отдавались полностью, - рассказал Александр Курбатов.
Особое внимание было уделено вееру Теодоры Палинской, роль которой исполняла Маргарита Мартынова, которая совсем недавно пополнила труппу театра. Александр Курбатов много раз объяснял и показывал, как следует им работать на сцене.
- Работа с веером – это целый язык. На сцене героиня без веера вообще не появляется практически никогда, - сказал Александр Курбатов.
- Это им пригодится, условно говоря, в «Травиате» (16+), - добавил Владимир Рылов.
- Да, работать веером и там надо.
- Поэтому всё пойдёт в копилку, это всё опыт, который, конечно, обогатит, заставит в дальнейшем радовать нас вот так, как радуют сегодня.
Действие оперетты «Мистер Икс» происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалёком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлёкся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов.
Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актёрском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс». Познакомившись с одной из постоянных посетительниц представлений, он влюбляется в неё. Поначалу он даже не подозревает, что эта красавица и есть вдова дядюшки. Дальнейшие события затягивают их в вихрь недоразумений, обмана и интриг.
В оперетте два актёрских состава, в одном из которых роль Мистера Икс исполняет бурятский эстрадный певец Чингис Раднаев.
Владимир Рылов выразил надежду, что улан-удэнским зрителям постановка придётся по душе.
- Если приедет иркутский театр показывать оперетту, наши улан-удэнцы не очень пойдут на него. А вот на нашу оперетту, которую мы поставили в своём родном оперном театре, народ должен пойти, - подытожил маэстро.
В Улан-Удэ состоится премьера оперетты «Мистер Икс»
Общество, Фото:
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