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Жители Бурятии рисуют открытки на конкурс ко Дню Защитника Отечества

Жители Бурятии рисуют открытки на конкурс ко Дню Защитника Отечества
Общество,  Фото:работа 6-летней Адисы из Бурятии
Открытки можно прислать до 12 февраля

Жители Бурятии вошли в число первых участников всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества», организованного московским Музеем Победы. В рамках творческого конкурса нужно нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

- На конкурс поступило уже более двух тысяч открыток. Среди работ, есть к примеру, открытка шестилетней Адисы из Бурятии. Конкурсанты в своих работах изображают героев прошлого и современных военнослужащих, посвящают открытки своим отцам, дедам и прадедам, а также пишут теплые поздравительные слова. На рисунках можно увидеть ордена и медали, боевую технику, главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду, - рассказали сотрудники Музея Победы

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля.

Открытка должна быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика) и должна соответствовать тематике конкурса.

Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения и выберет победителей в пяти возрастных категориях – 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет, а также взрослые – 18 лет и старше.

Все открытки участников будут размещены в виртуальной выставке открыток на сайте Музея Победы. С 17 до 23 февраля все посетители сайта смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса будут подведены 24 февраля. Все участники получат именные сертификаты, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и памятные сувениры.

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы.


Возрастное ограничение 6+


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