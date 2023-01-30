Лыжница из Бурятии завоевала две медали на чемпионате двух округов

Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам собрал 200 спортсменов
Спортсменка из Бурятии 18-летняя Виктория Невьянцева завоевала две награды на чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам.
- Лыжница завоевала серебряную медаль в лыжной эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, - сообщили в минспорта Бурятии.
Кроме того, Виктория стала пятой в классике и спринте.
Тренируется спортсменка под руководством Юрия Куликова.
Спортсменка из Бурятии 18-летняя Виктория Невьянцева завоевала две награды на чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам.
- Лыжница завоевала серебряную медаль в лыжной эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, - сообщили в минспорта Бурятии.
Кроме того, Виктория стала пятой в классике и спринте.
Тренируется спортсменка под руководством Юрия Куликова.
Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам проходил в городе Кемерово с 25 по 29 января. На межрегиональные соревнования приехали 200 спортсменов 2006 года рождения и старше из Кузбасса, Омской, Новосибирской, Томской, Сахалинской областей, Бурятии, Алтая, Хакасии, Якутии, Камчатского, Алтайского и Красноярского краев. В числе участников соревнований – члены сборной страны, неоднократные чемпионы Олимпийских игр.