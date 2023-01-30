Лыжница из Бурятии завоевала две медали на чемпионате двух округов

Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам собрал 200 спортсменов



Спортсменка из Бурятии 18-летняя Виктория Невьянцева завоевала две награды на чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам.



- Лыжница завоевала серебряную медаль в лыжной эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, - сообщили в минспорта Бурятии.



Кроме того, Виктория стала пятой в классике и спринте.



Тренируется спортсменка под руководством Юрия Куликова.



