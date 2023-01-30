В Бурятии осуждённые получили профессию «машинист котельной»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На днях они сдали итоговые экзамены



В профессиональных училищах, которые действуют при исправительных учреждениях Бурятии, осуждённые получили профессию «машинист котельной».



- Обучающиеся в училищах прошли итоговую аттестацию по программе профессиональной подготовки «Машинист (кочегар) котельной». В колонии-поселении № 3 итоговые экзамены сдали 11 осуждённых, в лечебно-исправительном учреждении № 5 - десять осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В состав экзаменационной комиссии вошли директор профессионального училища и начальник кустовой инспекции технического надзора ГУФСИН России по Иркутской области.



Члены комиссии отметили хорошую подготовленность экзаменуемых. По итогам проведённых испытаний всем осуждённым присвоена квалификация «машинист (кочегар) котельной I разряда». Благодаря новой квалификации осуждённые смогут успешно трудоустроиться после освобождения.



