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В Бурятии осуждённые получили профессию «машинист котельной»

В Бурятии осуждённые получили профессию «машинист котельной»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
На днях они сдали итоговые экзамены

В профессиональных училищах, которые действуют при исправительных учреждениях Бурятии, осуждённые получили профессию «машинист котельной».

- Обучающиеся в училищах прошли итоговую аттестацию по программе профессиональной подготовки «Машинист (кочегар) котельной». В колонии-поселении № 3 итоговые экзамены сдали 11 осуждённых, в лечебно-исправительном учреждении № 5 - десять осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В состав экзаменационной комиссии вошли директор профессионального училища и начальник кустовой инспекции технического надзора ГУФСИН России по Иркутской области.

Члены комиссии отметили хорошую подготовленность экзаменуемых. По итогам проведённых испытаний всем осуждённым присвоена квалификация «машинист (кочегар) котельной I разряда». Благодаря новой квалификации осуждённые смогут успешно трудоустроиться после освобождения.

осужденные

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