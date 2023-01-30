В Бурятии простятся с погибшим в ДНР 48-летним добровольцем

Он скончался в госпитале от боевых ран









16 декабря наш земляк получил ранение в городе Красный Лиман, который находится в Донецкой народной республике, и спустя несколько дней, 21 декабря, скончался в госпитале.





В ближайший вторник, 31 января, в Бурятии проводят в последний путь 48-летнего Евгения Сутурина, который погиб во время специальной военной операции. Прощание с ним и траурный митинг состоятся на площади в посёлке Заиграево. Начало – в 13:00, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».Евгений Александрович родился 17 февраля 1974 года в посёлке Татарский Ключ. Он учился в Ключевской СОШ. В школьные годы увлекался спортомПосле окончания школы ушёл в армию. Служил в воинской части в Улан-Удэ. С декабря 1999-го по февраль 2000-го проходил военную службу по контракту на территории Северо-Кавказского региона. Затем работал на Крайнем Севере.В августе 2022-го в качестве добровольца отправился на СВО на Украине. Был там стрелком-гранатомётчиком.