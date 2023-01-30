В Улан-Удэ днём до -12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью, днём местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике: переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -19,-24, местами -30,-35, по Прибайкалью -14,-19, днём -10,-15, местами -5,-10, по северной половине -19,-24.



В Улан-Удэ ночью без осадков, в конце дня небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -10,-12.

