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В Зиме двое мужчин получили по 4 года колонии за нападение на полицейских

В Зиме двое мужчин получили по 4 года колонии за нападение на полицейских
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчины не признали вину

Зиминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти.

В феврале 2022 года ночью сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль такси, в салоне которого, помимо водителя, находились пьяные подсудимые. Последние стали высказывать в адрес сотрудников нецензурную речь, комментировать работу, требовать обоснование остановки машины. После чего, выйдя из автомобиля, нанесли полицейским множественные удары кулаками и ногами, причинив последним закрытый перелом костей носа и закрытый вывих левого плеча, а также иные телесные повреждения различной степени тяжести.

Происходящее водитель такси снимал на камеру сотового телефона, позже запись попала в интернет. Преступление расследовано следователями СК.

- Несмотря на непризнание фигурантами вины, государственным обвинителем представлены достаточные доказательства их причастности к совершённому преступлению, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.

С учётом мнения гособвинителя суд приговорил мужчин к 4 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колониях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
суд

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