Нападение безнадзорной собаки на девочку произошло весной 2022 года
Прокуратура Ангарска провела проверку по обращению местной жительницы о причинении телесных повреждений её несовершеннолетней дочери.
Установлено, что в марте 2022 года в Ангарске на 12-летнюю дочь заявительницы напала безнадзорная собака, в результате школьница получила телесные повреждения.
- В защиту прав девочки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчика в пользу ребёнка 50 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
Общество, Фото:
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