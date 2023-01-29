29 января

28 января

27 января

Популярное

В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч

В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Нападение безнадзорной собаки на девочку произошло весной 2022 года

Прокуратура Ангарска провела проверку по обращению местной жительницы о причинении телесных повреждений её несовершеннолетней дочери.

Установлено, что в марте 2022 года в Ангарске на 12-летнюю дочь заявительницы напала безнадзорная собака, в результате школьница получила телесные повреждения.

- В защиту прав девочки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчика в пользу ребёнка 50 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.


суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
Общество, 29.01.2023
Нападение безнадзорной собаки на девочку произошло весной 2022 года
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2023
Общество, 29.01.2023
Настоящая зима, суровые купания в палатках на Уде и уличные битвы со снегом
Бурятская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Ивана Ярыгина
Бурятская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Ивана Ярыгина
Общество, 29.01.2023
Кристина Тамразян одержала победу над представительницей Чувашии Алёной Тимофеевой
Забайкальца обвиняют в истязании пасынка
Забайкальца обвиняют в истязании пасынка
Общество, 29.01.2023
Мужчина систематически избивал ребёнка
В Улан-Удэ гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» состоится 6 февраля
В Улан-Удэ гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» состоится 6 февраля
Общество, 29.01.2023
Набор участников конкурса заканчивается сегодня, 29 января
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого
Общество, 29.01.2023
Мужчина нанёс потерпевшему множество ударов сковородкой и кочергой
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Общество, 29.01.2023
Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Общество, 29.01.2023
Пожилая женщина хранила свои сбережения в кладовке
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Общество, 29.01.2023
Общая стоимость инвестпроекта около 400 млн рублей
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Общество, 29.01.2023
Мужчина на суде сообщил, что у него не было умысла убивать знакомого
В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
Общество, 29.01.2023
Днём в Улан-Удэ будет всего -8
В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч
В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч
Общество, 28.01.2023
Котёнка нашли в насосном отсеке автоцистерны
В Бурятии действуют семь ледовых переправ
В Бурятии действуют семь ледовых переправ
Общество, 28.01.2023
На всех легальных ледовых дорогах установлены спасательные посты
Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина
Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина
Общество, 28.01.2023
Победы одержали Ирина Ологонова и Евгений Жербаев
В Улан-Удэ до -9 градусов
В Улан-Удэ до -9 градусов
Общество, 28.01.2023
В республике сегодня снежно 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^