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В Бурятии на участке сельхозназначения разместили летние беседки

В Бурятии на участке сельхозназначения разместили летние беседки
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Правообладателям участка выданы предостережения о недопустимости нарушения законодательства

В январе 2023 года проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в Иволгинском районе. В результате были установлены факты нецелевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. Проконтролированная площадь составила 83 000 кв. м.

- Правообладатели земельного участка допустили размещение летних беседок, мангальной зоны на земельном участке сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием для крестьянского (фермерского) хозяйства, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В управлении отметили, что земли сельскохозяйственного назначения используются для ведения сельского хозяйства, которое включает в себя растениеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание лекарственных, цветочных культур, животноводство, пчеловодство и т.д. Этот вид разрешённого использования включает в себя также размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Собственники участков и лица, не являющиеся их собственниками (например, арендаторы), обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением.

- Вид разрешённого использования земельного участка указывается в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, - продолжили в ведомстве.

Правообладателям участка выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства, а также в управление Росреестра по Бурятии направлена информация по целевому использованию земельного участка.
земельные участки

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