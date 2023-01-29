В Бурятии на участке сельхозназначения разместили летние беседки

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Правообладателям участка выданы предостережения о недопустимости нарушения законодательства



В январе 2023 года проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в Иволгинском районе. В результате были установлены факты нецелевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. Проконтролированная площадь составила 83 000 кв. м.



- Правообладатели земельного участка допустили размещение летних беседок, мангальной зоны на земельном участке сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием для крестьянского (фермерского) хозяйства, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В управлении отметили, что земли сельскохозяйственного назначения используются для ведения сельского хозяйства, которое включает в себя растениеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание лекарственных, цветочных культур, животноводство, пчеловодство и т.д. Этот вид разрешённого использования включает в себя также размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.



Собственники участков и лица, не являющиеся их собственниками (например, арендаторы), обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением.



- Вид разрешённого использования земельного участка указывается в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, - продолжили в ведомстве.



Правообладателям участка выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства, а также в управление Росреестра по Бурятии направлена информация по целевому использованию земельного участка.

