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Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого

Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина нанёс потерпевшему множество ударов сковородкой и кочергой

В октябре 2021 года житель Иволгинского района решил убить приятеля на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Находясь в доме у потерпевшего, агрессивный мужчина чугунной сковородой, металлической кочергой, а также руками и ногами нанёс множество ударов по лицу и телу знакомого. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

- Суд признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев 14 дней, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.
суд

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