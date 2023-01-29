Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого



В октябре 2021 года житель Иволгинского района решил убить приятеля на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.



Находясь в доме у потерпевшего, агрессивный мужчина чугунной сковородой, металлической кочергой, а также руками и ногами нанёс множество ударов по лицу и телу знакомого. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.



- Суд признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев 14 дней, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.



Приговор в законную силу не вступил.

