Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 января 2023 года стали 103 жителя республики (+31 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 23,7 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.
Так, жительница Заиграевского района с целью получения дохода от инвестиций оставила заявку со своими данными на сайте компании в интернете. Спустя непродолжительное время женщине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт. По предложению афериста потерпевшая оформила три банковских кредита и перевела 1,9 млн рублей на счёт мошенника.
В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Общество, Фото:
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