29 января

28 января

27 января

Популярное

Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей

Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 января 2023 года стали 103 жителя республики (+31 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 23,7 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.

Так, жительница Заиграевского района с целью получения дохода от инвестиций оставила заявку со своими данными на сайте компании в интернете. Спустя непродолжительное время женщине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт. По предложению афериста потерпевшая оформила три банковских кредита и перевела 1,9 млн рублей на счёт мошенника.

В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Общество, 29.01.2023
Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Общество, 29.01.2023
Пожилая женщина хранила свои сбережения в кладовке
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Общество, 29.01.2023
Общая стоимость инвестпроекта около 400 млн рублей
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Общество, 29.01.2023
Мужчина на суде сообщил, что у него не было умысла убивать знакомого
В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
Общество, 29.01.2023
Днём в Улан-Удэ будет всего -8
В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч
В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч
Общество, 28.01.2023
Котёнка нашли в насосном отсеке автоцистерны
В Бурятии действуют семь ледовых переправ
В Бурятии действуют семь ледовых переправ
Общество, 28.01.2023
На всех легальных ледовых дорогах установлены спасательные посты
Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина
Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина
Общество, 28.01.2023
Победы одержали Ирина Ологонова и Евгений Жербаев
В Улан-Удэ до -9 градусов
В Улан-Удэ до -9 градусов
Общество, 28.01.2023
В республике сегодня снежно 
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли говядину и сушёный творога
В Бурятии у туристов из Монголии изъяли говядину и сушёный творога
Общество, 27.01.2023
Продукцию изъяли и отправили обратно в Монголию
Читинцев призывают сортировать мусор
Читинцев призывают сортировать мусор
Общество, 27.01.2023
В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^