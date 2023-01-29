Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей

Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 января 2023 года стали 103 жителя республики (+31 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 23,7 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.



Так, жительница Заиграевского района с целью получения дохода от инвестиций оставила заявку со своими данными на сайте компании в интернете. Спустя непродолжительное время женщине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт. По предложению афериста потерпевшая оформила три банковских кредита и перевела 1,9 млн рублей на счёт мошенника.



В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





