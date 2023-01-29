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Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку

Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Общество,  Фото:pixabay.com
Пожилая женщина хранила свои сбережения в кладовке

26-летний охранник одного из торговых центров столицы Бурятии в ноябре 2022 года приехал в деревню, чтобы навестить прабабушку. Последняя с определённой целью дала родственнику ключ от кладовки. Парень знал, что старушка хранит там свои сбережения, и обыскал стоящий в кладовке чемодан, где среди вещей нашёл коробку с деньгами. Все деньги (98 тысяч рублей) молодой человек забирать не стал - поживился 80 тысячами.

Бабушка, обнаружив пропажу денег, сразу заподозрила внука и, когда тот вернулся через неделю, попросила вернуть украденное. Однако в краже молодой человек не сознался, и потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию. Только после этого он возместил украденные деньги.

В дальнейшем прабабушка ожидаемо простила правнука.

- У этого происшествия почти «счастливая» концовка: 90-летняя потерпевшая обратилась к суду с соответствующим заявлением, и суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Только теперь в биографии П. имеется привлечение к уголовной ответственности и прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Может быть, его ещё немного мучают угрызения совести, - отметили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда. 
кража

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