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Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии

Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Общая стоимость инвестпроекта около 400 млн рублей

Современное картофеле- и овощехранилище появится в селе Быково Кабанского района, его ёмкость составит 20 тысяч тонн. Общая стоимость инвестпроекта около 400 млн рублей. Инвестором является ООО «Гарантия-2» – лидер по производству картофеля и овощей в Бурятии, их продукция занимает 40% этого товарного сектора.

Инвестпроект курирует Минсельхозпрод Бурятии: специалисты консультируют и сопровождают проект от разработки до запуска. Реализация проекта пройдёт в две очереди – осенью 2023 года состоится запуск картофелехранилища на 8 тысяч тонн, в 2025 году состоится запуск овощехранилища на 12 тысяч тонн. По оценке экспертов срок окупаемости инвестиций – 6 лет.

- Строительство картофеле- и овощехранилища — важный шаг к решению вопросов не только хранения, но и ценообразования на эти продукты. Заготовленные впрок овощи будут храниться в оптимальных условиях и отпускаться на рынок в течение всего года. Это позволит избежать резкого роста цен на овощи и картофель в зимний период, - сообщается в официальной группе министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в соцсети.

В 2022 году самообеспеченность Бурятии картофелем выросла до 105%. Обеспеченность республики овощами составила 56%. Остальные 44% - овощи из других регионов.
сельское хозяйство

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