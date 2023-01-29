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Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом

Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина на суде сообщил, что у него не было умысла убивать знакомого

В один из дней октября 2022 года при распитии спиртных напитков житель Селенгинского района обвинил собутыльника в краже сумки, на почве чего между ними началась ссора.

В ходе перебранки обвинённый в краже мужчина взял в руки табурет и нанёс им удары по голове и задней поверхности грудной клетки приятеля. От ударов табурет сломался. У избитого им знакомого, лежавшего на кровати, начались судороги. Испугавшись, мужчина пощупал пульс, его не было, после чего вызвал полицию и стал ждать приезда сотрудников.

На суде житель республики свою вину признал частично, пояснил, что у него не было умысла убивать приятеля.

- Суд, изучив материалы дела, выслушав показания свидетелей, пришёл к выводу о виновности Б. в убийстве С. и приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Также обвинительным приговором с Б. в пользу потерпевшего взыскано 500 000 руб. в качестве компенсации морального вреда и 92318,01 руб. в качестве компенсации материального ущерба, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.
суд

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