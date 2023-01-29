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В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода

В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в Улан-Удэ будет всего -8

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.

Температура днём -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью до -5.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.

прогноз погоды

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