Днём в Улан-Удэ будет всего -8
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.
Температура днём -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью до -5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.
В Бурятии сегодня ожидаётся тёплая погода
Общество, Фото:
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