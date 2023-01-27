В Бурятии за год построили восемь школ

















Школы построенные в рамках реализации национального проекта «Образование»:

Школы построеные по концессионному соглашению:









В Бурятии в 2022 году построили восемь школ. Три школы построены в Улан-Удэ, две – в Иволгинском районе, по одной – в Курумканском, Кабанском и Окинском районах.Школы построены в сёлах Орлик, Курумкан, Клюевка, Сотниково, Иволгинск, Нижний Саянтуй, а также в 102 микрорайоне и на улице Жердева в Улан-Удэ.Четыре школы построены в рамках реализации нацпроекта «Образование», остальные четыре – в рамках концессионного соглашения, сообщили в пресс-службе управления капстроительства Бурятии.- Благодаря строительству этих объектов в республике появилось дополнительно 2500 мест для детей, получающих общее образование. Школы укомплектованы современным оборудованием, интерактивными досками, сенсорными панелями, лабораториями и так далее. А также доступны для обучения маломобильных граждан и оснащены лифтами, пандусами и подъемниками, – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.- Четыре школы, построенные в рамках концессии, в Иволгинске, Нижнем Саянтуе, 102 микрорайоне и на улице Жердева, были построены в крайне сжатые сроки. Несмотря на санкции, экономические сложности и нехватку трудовых ресурсов они построены менее чем за один год, - подчеркнул начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.В прошлом году в рамках концессионных соглашений были построены четыре школы, ещё шесть школ достраиваются. Все будут открыты 1 сентября 2023 года.В октябре 2021 года между Республикой Бурятия и ООО «ПроШкола» заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ. Это четыре школы в Улан-Удэ: в мкрн Забайкальский, по ул. Жердева, в 103 мкрн и в 102 мкрн. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в с. Иволгинск, в у. Нур-Селение, в с. Нижняя Иволга, в с. Поселье, в с. Сотниково и в с. Нижний Саянтуй.• Школа в с. Сотниково на 250 мест;• Школа в с. Курумкан на 275 мест;• Школа в с. Орлик на 360 мест;• Школа в с. Клюевка на 100 мест.• Школа по улице Жердева на 250 мест;• Школа в 102 микрорайоне на 450 мест;• Школа в с. Нижний Саянтуй на 360 мест;• Школа в с. Иволгинск на 450 мест.