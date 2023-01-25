В районе Бурятии зарастают пять сельхозучастков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Собственнику выданы предостережения



Госинспектор управления Россельхознадзора проверил пять участков сельскохозяйственного назначения в Еравнинском районе. Оказалось, что все пять участков не используются для сельскохозяйственного производства.



- Собственник не проводит мероприятия по защите земель и охране почвы на площади 1762521 кв. м, в результате чего произошло зарастание земли многолетней травянистой и кустарниковой растительностью. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Собственнику земельных участков выданы предостережения, - сообщили в управлении.



Всего с начала 2023 года в Бурятии проведено 37 наблюдений, выдано 40 предостережений.

