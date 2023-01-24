Девочка из Бурятии, получившая спасительный укол за 160 млн, осваивает велосипед

Правда, пока Адисе не удаётся крутить педали
Родители нашей маленькой землячки Адисы Гармаевой, которой в декабре исполнилось два годика, продолжают делиться в соцсетях её достижениями. Накануне они выложили в «сторис» в соцсети фото с дочкой, которая «оседлала» трёхколёсный велосипед.
Дарима и Арсалан Гармаевы отметили: крутить педали Адисе тяжело, но она нашла другой способ кататься – кроха едет назад, отталкиваясь ножками от пола. А ещё она целых десять секунд простояла сама, опираясь руками на стул. «Сильная наша девочка», – радуются мама с папой.
Адиса стала первым ребёнком из Бурятии со спинальной мышечной атрофией (СМА), получившим спасительный укол «Золгенсмы» – самого дорогого лекарства в мире. Принцип его действия состоит в замене дефектного гена на здоровый. На «Золгенмсу» требовалось порядка 160 миллионов рублей. Общими усилиями удалось собрать около 40 миллионов, а оставшуюся сумму добавил меценат.
В конце июня 2021-го малышка получила долгожданный укол и с того времени добилась значительных успехов. Летом она начала делать
первые уверенные шаги.
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