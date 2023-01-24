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Девочка из Бурятии, получившая спасительный укол за 160 млн, осваивает велосипед

Девочка из Бурятии, получившая спасительный укол за 160 млн, осваивает велосипед
Общество, 
Правда, пока Адисе не удаётся крутить педали

Родители нашей маленькой землячки Адисы Гармаевой, которой в декабре исполнилось два годика, продолжают делиться в соцсетях её достижениями. Накануне они выложили в «сторис» в соцсети фото с дочкой, которая «оседлала» трёхколёсный велосипед.

 

Дарима и Арсалан Гармаевы отметили: крутить педали Адисе тяжело, но она нашла другой способ кататься – кроха едет назад, отталкиваясь ножками от пола. А ещё она целых десять секунд простояла сама, опираясь руками на стул. «Сильная наша девочка», – радуются мама с папой. 

 

Адиса стала первым ребёнком из Бурятии со спинальной мышечной атрофией (СМА), получившим спасительный укол «Золгенсмы» – самого дорогого лекарства в мире. Принцип его действия состоит в замене дефектного гена на здоровый. На «Золгенмсу» требовалось порядка 160 миллионов рублей. Общими усилиями удалось собрать около 40 миллионов, а оставшуюся сумму добавил меценат.

В конце июня 2021-го малышка получила долгожданный укол и с того времени добилась значительных успехов. Летом она начала делать первые уверенные шаги.
дети

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