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В Бурятии утилизируют шесть килограммов мяса

В Бурятии утилизируют шесть килограммов мяса
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукцию пытались ввезти из Монголии

В ЖДПП «Наушки» в Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели досмотр поездов, следующих из Монголии в Россию. Во время проверки у граждан соседней страны изъяли четыре килограмма говядины и два килограмма баранины.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Изъятое мясо будет уничтожено.

Россельхознадзор

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