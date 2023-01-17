В Бурятии утилизируют шесть килограммов мяса

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукцию пытались ввезти из Монголии



В ЖДПП «Наушки» в Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели досмотр поездов, следующих из Монголии в Россию. Во время проверки у граждан соседней страны изъяли четыре килограмма говядины и два килограмма баранины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Изъятое мясо будет уничтожено.



