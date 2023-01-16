В Бурятии предложили пересмотреть отношение к уехавшим землякам

Известная общественница призвала активнее налаживать связи между ними





Глава Общественной палаты (ОП) и бывший министр экономики Бурятии Татьяна Думнова разместила в соцсетях публикацию, посвящённую покинувшим республику людям. Пост, по её словам, родился после общения с представителями бурятского землячества в Новосибирске, Крыму, Москве, Санкт-Петербурге и Усть-Орде.Общественница напомнила, что многие уроженцы республики сейчас живут и за рубежом. Отношения с выходцами Бурятии, по её мнению, стоит пересмотреть.- Суть моих предложений в том, чтобы общественность и власти республики по-иному взглянули на отношения с земляками, живущими вне малой родины – тоонто нютаг, – отметила Думнова на своей странице во «ВКонтакте». – Во-первых, землячества в других субъектах – это зоны влияния, которые знают, как можно помочь своей малой родине. Ведь во все времена из республики уезжали лучшие люди, питая другой регион своими талантами и трудолюбием.Если кто-то из жителей Бурятии уезжает за её пределы учиться, на лечение или ищет там работу, землячества помогают им адаптироваться и оказывают помощь, подчеркнула Думнова.- Например, приехал студент учиться в другой регион. Или служащий – в командировку. Или кто-то перебрался туда на постоянное место жительства. Им всегда окажут поддержку – всё расскажут, покажут, сориентируют. Во-вторых, землячество помогает предпринимателям найти партнёров в регионе или сводит деловых людей, чтобы бизнес вышел на новый уровень, ведь у каждого из них есть множество проектов, – отметила председатель ОП. – Землячества нужны Бурятии – они многое делают для успешного сотрудничества субъектов как в деловой, так и в культурной сфере.При Общественной палате даже решили создать координационный совет землячеств. Там надеются на поддержку со стороны главы и правительства РБ в налаживании межрегиональных связей.- Основные направления работы совета – сохранение культурных традиций среди земляков, живущих в регионе, патриотическое воспитание, помощь приезжей молодёжи и студентам, развитие предпринимательских связей и популяризация туристических возможностей регионов, – пояснила Думнова и призвала жителей Бурятии поделиться своим мнением и предложениями по этому поводу.