В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112

По телефону инвалиды и одинокие пенсионеры могут отправить сигнал о помощи



В Бурятии в ближайшее время между службой спасения Улан-Удэ и комплексным центром «Доверие» будет заключено соглашение о сотрудничестве. Его цель носит выявительный характер. Позвонив на номер 112, одиноко проживающие пожилые люди смогут оставить сигнал о помощи, который далее будет передан социальным работникам.



- Если у пожилого человека или человека с инвалидностью нет близких родственников, ему тяжело ходить или выполнять какие-либо другие действия, то на выручку ему может прийти социальный работник отделения социального обслуживания на дому комплексного центра «Доверие». Но, к сожалению не все пожилые люди знают о том, что существует такая служба, - рассказала заведующая отделением социального обслуживания на дому учреждения Минсоцзащиты Бурятии Ольга Цимбалюк. - В связи с чем мы планируем межведомственное взаимодействие и подписание соглашения с центром обработки вызовов система 112. Отлаженный алгоритм действий сотрудников службы спасения, оперативное реагирование и оказание помощи одинокому нуждающемуся человеку уже со стороны комплексного центра «Доверие», позволит не оставлять без внимания данную категорию граждан и решать возникающие проблемы совместно.



Система 112 функционирует в круглосуточном режиме, бесплатно для всех абонентов республики. Позвонить по номеру можно не только при отсутствии сети оператора или отрицательном балансе, но даже с устройства без SIM-карты и с заблокированной клавиатурой.

