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Министр по развитию Дальнего Востока: «В развитии Байкала начнётся новая глава»

Министр по развитию Дальнего Востока: «В развитии Байкала начнётся новая глава»
Власть,  Фото:телеграм-канал Алексея Чекункова
Федеральный министр Алексей Чекунков прилетел в Бурятию

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл в Бурятию с рабочим визитом в субботу, 7 января. Цель визита – продолжение работы по разработке мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска.

Сегодня Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов посетят ряд объектов в Улан-Удэ. 8 января планируется вылет в Северобайкальск, сообщили в пресс-службе правительства республики.

При этом вылет в Северобайкальск планировался сегодня, но был отложен из-за погодных условий.

- У каждой неудачи есть и светлая сторона - относится и ко второй кряду неудавшейся попытке вылететь в Северобайкальск. Не просто нелётная погода, а «парит» Байкал; Байкалу лучше знать, когда нас к себе пустить. Надеюсь, завтра. Хотя ставим на заметку: первое – модернизировать аэродром (входит в мастер-план) и второе – поставить более современный самолет на линию (задача для «Авроры»), - написал в своём телеграм-канале Алексей Чекунков.

Незапланированная суббота в Улан-Удэ, по словам Чекункова, подарила ему «маленький клад» - так он назвал музей-галерею Льва Бардамова.

- Полтора десятка залов содержат эклектичный, но очень интересный набор артефактов бурятской, монгольской, буддистской и советской истории. Картина «Молящаяся Мария Магдалена», которую иранский шах Реза Пехлеви подарил бурятской балерине Ларисе Сахьяновой. Тибетская флейта из берцовой кости девственницы (обязательное условие - должна была умереть естественной смертью). Несколько полотен Тумэна Манжеева, которых осталось очень мало - в 90-е его обманул голландский галерист и жизнь художника закончилась трагично. Артефакты из Кяхты, через которую 200 лет проходило до 80% русско-китайской торговли. Говорят, кяхтинские купцы были в разы богаче Третьяковых. И т.д., - поделился министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.



 

В 2023 году в развитии Байкала начнётся новая глава, добавил он.

- Поправим законодательные барьеры, почти 20 лет сдерживавшие новые туристические проекты (фактически выталкивавшие туризм в хаос самостроя и дикий туризм). Начнём создание новых современных туркомплексов в ТОР «Бурятия» и в «Байкальской гавани». Реализуем первые проекты мастер-плана Северобайкальска - столицы Байкала. У этой земли на перекрестке православия и буддизма, Китая / Монголии и России, хранящей и Байкал, и БАМ, большое будущее, - заключил Чекунков. 
Байкал министерство по развитию Дальнего Востока

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