Было — стало: «Техас»? «Чикаго»? «Забота»!

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

— А помните, за удинским мостом справа был Техас?

— Не Техас, а Чикаго!



— Поспорили, в общем, с товарищами, и оказались все правы. Были и «Техас», и «Чикаго». По очереди. А изначально заведение называлось стандартно-безлико: «Престиж». Кафе, бильярд, караоке... Теперь там пансионат сестринского ухода «Забота». А от вывесок осталась только странная кубическая композиция, слегка напоминающая мавзолей, — поделился фотограф Сергей Тарасенко.

