— А помните, за удинским мостом справа был Техас?
— Не Техас, а Чикаго!
— Поспорили, в общем, с товарищами, и оказались все правы. Были и «Техас», и «Чикаго». По очереди. А изначально заведение называлось стандартно-безлико: «Престиж». Кафе, бильярд, караоке... Теперь там пансионат сестринского ухода «Забота». А от вывесок осталась только странная кубическая композиция, слегка напоминающая мавзолей, — поделился фотограф Сергей Тарасенко.
Было — стало: «Техас»? «Чикаго»? «Забота»!
Общество, Фото:
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