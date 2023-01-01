В Иркутской области изменили закон о ветеранах труда

Теперь звание будет присваиваться за многолетний стаж работы в регионе без наличия наград



1 января вступают в силу изменения в закон №72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области». Поправка предусматривает присвоение данного звания при стаже работы (службы) на территории региона в календарном исчислении не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, без требований к наличию наград, почётных званий и поощрений в соответствии с перечнем, установленным приложением к закону.



– Корректировка стажа работы была принята по многочисленным обращениям жителей региона и с учётом консолидированной позиции, выработанной по итогам рабочих совещаний с представителями исполнительных органов государственной власти. В настоящее время звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13237 гражданам. По предварительным данным, изменения позволят получить это звание ещё девяти тысячам жителей региона, – отметил министр социального развития Владимир Родионов.



Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на звание «Ветерана труда Иркутской области». С 1 января 2023 года звание будет присваиваться при наличии почётного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», которое заявитель получил с 1 января 1992 года организацией, осуществляющей деятельность на территории Иркутской области, при условии, что гражданин проработал не менее 20 лет в данной организации, в том числе с учётом её реорганизации, приватизации. При этом стаж работы в календарном исчислении должен составлять не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж работы на территории области в календарном исчислении составляет не менее 20 лет для мужчин и 17,5 года для женщин.



– Социальная поддержка ветеранов труда Иркутской области предусматривает предоставление ежемесячной денежной выплаты и иных мер. В их числе – сохранение права на получение помощи в медицинских организациях, денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд на автомобильном транспорте межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, оплата 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Кроме того, правительством региона установлена дополнительная мера соцподдержки ветеранам труда Иркутской области в виде санаторно-курортного лечения, – добавил министр.



За присвоением звания необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства. Заявление и документы можно подать лично при обращении в учреждение, через организации почтовой связи, в форме электронных документов с использованием портала государственных услуг или через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



