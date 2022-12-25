За сутки в Улан-Удэ выпало 30% месячной нормы снега







С трёх часов ночи машины-пескоразбрасыватели подсыпали более 110 участков – всего высыпали порядка 350 тонн песка. Некоторые участки подсыпали по несколько раз, поскольку песок не «плавит» снег и он растаскивается с дорог. Также на дорогах работают комбинированные машины с отвалами, которые отодвигают снег к прибордюрной части и подсыпают скользкие участки.



С шести утра улицы вручную очищают от снега 115 уборщиков. Они убирают остановки, лестницы, пешеходные зоны.



Мобильные бригады в комплексе с большегрузными машинами погружают и вывозят снег на специальные места временного складирования с трех районов города.



Также на пешеходных зонах снег убирают с помощью мотобуксировщиков, которые приобрели в прошлом году для более быстрой и эффективной уборки тротуаров, и «ветродуек», которые напором воздуха убирают снег с тротуаров.



Работы по уборке снега и подсыпке будут продолжены в дневное и ночное время.



Сообщить о необходимости уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.





За последние сутки, 24 декабря, в Улан-Удэ выпало 30% месячной нормы снега.О том, как ведутся работы по уборке снега, рассказали в комбинате по благоустройству. Там подчеркнули, что последствия снегопада устраняют в усиленном режиме. В первую очередь силы были направлены на наиболее опасные и оживлённые участки. Это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, пешеходные переходы и остановочные карманы.