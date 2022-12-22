На сайте можно найти старинные песни, пословицы, стихи, интересные книги о старообрядцах Забайкалья
В Бурятии республиканский центр народного творчества представил уникальный проект по сохранению и развитию культуры старообрядцев – сайт «Семейские.РФ». Сайт создан благодаря госпрограмме «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия». В рамках программы в этом году прошли также конкурсы, фестивали.
Подытоживая итоги работы над проектом, министр культуры Соелма Дагаева отметила:
– Прошёл первый год работы программы «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия». Есть очень радостные первые итоги этого года. Проведена большая работа, у нас появился свой сайт. Старообрядцы всего мира могут присоединиться к этому сайту. Теперь об уникальности нашей культуры могут прочитать пользователи сайта по всему миру. Я призываю сторонников поддержать сайт, посещать его, отправлять контент.
Сайт рассказывает новости, связанные с культурой старообрядцев-семейских, их истории, вероисповедании, этнографии, содержит разделы: «Нематериальное культурное наследие», «Материальная культура». Все рубрики постоянно пополняются.
Там можно найти тексты старинных песен, пословиц, рассказов, стихов, былин, познакомиться с разными периодами в истории старообрядцев, больше узнать об их вере, известных личностях, найти нужную литературу о старообрядцах.
Подробно узнать о культуре старообрядцах в Бурятии можно на сайте семейские.рф.
В Бурятии создали сайт о культуре семейских
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На сайте можно найти старинные песни, пословицы, стихи, интересные книги о старообрядцах Забайкалья
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