В Улан-Удэ установят первый фильтр-дымоуловитель на котельной

Его установят на котельной по улице Лысогорская



На котельной на улице Лысогорская в Улан-Удэ установят фильтр-дымоуловитель. Согласно предварительным исследованиям, устройство поможет значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Эксперимент должен показать, в каких пределах это произойдёт, сообщили в пресс-службе мэрии.



Очистительное устройство изготовили на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Фильтр представляет собой металлический закрытый корпус, который улавливает взвешенные вещества, сажу и расщепления бензопирена методом окисления озоном.



В итоге дым приобретает электрический заряд и оседает в модулях из металлических пластин, имеющих противоположный заряд. Кроме этого, у конструкции двойной защитный корпус и отдельные выдвижные модули для беспрепятственной очистки системы. Также в прибор входит генератор поля, система датчиков, автоматический блок управления системой.



При положительных результатах такие фильтры установят на муниципальных котельных, которые отапливают школы, детские сады.



Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше двух тысяч автономных источников теплоснабжения.



По результатам исследований двух крупных научно-исследовательских работ от учёных БИП СОРАН и Санкт-Петербургского Института прикладной экологии и гигиены, воздух в равной степени загрязняют частный сектор – 49,4% и промышленность и теплогенерация – 48,2%.

