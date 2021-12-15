Его установят на котельной по улице Лысогорская
На котельной на улице Лысогорская в Улан-Удэ установят фильтр-дымоуловитель. Согласно предварительным исследованиям, устройство поможет значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Эксперимент должен показать, в каких пределах это произойдёт, сообщили в пресс-службе мэрии.
Очистительное устройство изготовили на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Фильтр представляет собой металлический закрытый корпус, который улавливает взвешенные вещества, сажу и расщепления бензопирена методом окисления озоном.
В итоге дым приобретает электрический заряд и оседает в модулях из металлических пластин, имеющих противоположный заряд. Кроме этого, у конструкции двойной защитный корпус и отдельные выдвижные модули для беспрепятственной очистки системы. Также в прибор входит генератор поля, система датчиков, автоматический блок управления системой.
При положительных результатах такие фильтры установят на муниципальных котельных, которые отапливают школы, детские сады.
Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше двух тысяч автономных источников теплоснабжения.
По результатам исследований двух крупных научно-исследовательских работ от учёных БИП СОРАН и Санкт-Петербургского Института прикладной экологии и гигиены, воздух в равной степени загрязняют частный сектор – 49,4% и промышленность и теплогенерация – 48,2%.
В Улан-Удэ установят первый фильтр-дымоуловитель на котельной
Общество, Фото:
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