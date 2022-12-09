Главную площадь Улан-Удэ украсят конь с буузами и кот на сноуборде

На площади Советов в Улан-Удэ приступили к созданию ледяных фигур новогоднего городка.
Как сообщал «Байкал-Daily», ледовых скульптур за счёт бюджета в этом году впервые не будет. Власти отказались от ледового городка (на который планировалось потратить 8,5 млн рублей), а сэкономленные деньги решили перевести в поддержку военнослужащих.
Однако скульптуры за свой счёт вызвались установить 10 коммерческих предприятий и организаций, сообщили в комитете городского хозяйства.
– В этом году новогоднее настроение нашим горожанам будут создавать ледовые фигуры зайца на лыжах, белого медведя с клюшкой, кота на сноуборде, быка-хоккеиста, белки и тигра на коньках, волка на трамплине, свиньи в упряжках, коня с позами и вертолёта. Все они будут сделаны по эскизам, которые выбрали сами организации, - пояснил и.о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Места организациям предоставляются бесплатно. По желанию предприятий к ледяной фигуре может быть подведена светодиодная подсветка.
Предприятия и организации всё ещё могут поучаствовать в создании новогоднего городка на главной площади Советов. Для этого нужно направить заявку в комитет городского хозяйства на адреса электронной почты: [email protected], [email protected]