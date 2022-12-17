Свою продукцию привезут местные фермеры
Сегодня, 17 декабря, в Селенгинском районе Бурятии состоится ярмарка «Мясная». Местом проведения станет город Гусиноозёрск, торговый центр «Кооператор» на улице Колхозная, 2.
- Приглашаем всех желающих приобрести вкусное свежее мясо от местных фермеров, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Начало ярмарки в 10:00.
Возрастное ограничение 0+
В Гусиноозёрске проведут «мясную» ярмарку
Общество, Фото:
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