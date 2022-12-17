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В Гусиноозёрске проведут «мясную» ярмарку

В Гусиноозёрске проведут «мясную» ярмарку
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Свою продукцию привезут местные фермеры

Сегодня, 17 декабря, в Селенгинском районе Бурятии состоится ярмарка «Мясная». Местом проведения станет город Гусиноозёрск, торговый центр «Кооператор» на улице Колхозная, 2.

- Приглашаем всех желающих приобрести вкусное свежее мясо от местных фермеров, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

Начало ярмарки в 10:00.

Возрастное ограничение 0+
ярмарка мясо сельское хозяйство Бурятия Селенгинский район Гусиноозерск

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