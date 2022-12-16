В Бурятии заявления на единое пособие примут с 28 декабря

Их можно подать на портале государственных услуг



С 28 декабря жители России смогут подать заявление на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава министерства труда РФ Антон Котяков.



- Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря, - рассказал Котяков во время совещания с главой государства.



Он пояснил, что после 1 января все заявления с портала «Госуслуги» будут переданы в Социальный фонд России. Также он уточнил, что первые выплаты семьям придут уже в январе.



- Соответствующий документ президент РФ подписал 21 ноября. Так, размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. А при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребёнка, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

